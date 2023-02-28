Лукашенко прилетів до Китаю для зустрічі із Сі Цзіньпіном

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 28 лютого прибув до Китаю, планує зустрітися з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Літак Лукашенка здійснив посадку в аеропорту Пекіна. Він планує пробути в Китаї до 2 березня, щоб провести “низку зустрічей із вищими посадовими особами КНР і керівництвом провідних китайських корпорацій”.

Білоруські ЗМІ повідомляють, що Лукашенко і Сі проведуть переговори у вузькому і розширеному складах. Очікується, що за підсумками переговорів буде підписано “великий пакет документів щодо розвитку відносин у ключових сферах”.