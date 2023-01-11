Лубінець провів переговори з Москальковою

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів переговори з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою.

“Ніч переговорів: у рамках досягнутих раніше домовленостей, відбулася зустріч з Уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою.

Обговорили широкий спектр гуманітарних проблем та кейсів, пов’язаних з наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн”, – повідомив Лубінець.

Він додав, що сторони також обмінялися конкретними пропозиціями, і що він продовжує працювати задля допомоги кожному українцю.