Політика

Китай заперечує наміри постачати зброю Росії

22 Лютого 2023 14:09
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росія, китай

Міністерство закордонних справ КНР заперечило наміри надавати “летальну підтримку” Росії для війни проти України.

Про це повідомили речник МЗС КНР Ван Веньбіня та очільник відомства Ван І, передає СNN.

Речник МЗС Ван Веньбінь заявив, що Китай не розглядає можливість надання “летальної підтримки” (зброї) Росії для війни проти України, звинувативши США і НАТО в поширенні фейків про роль КНР у війні.

Він закликав НАТО “припинити наклепувати на Китай безпідставними спекуляціями щодо України, відмовитися від старої ментальності часів холодної війни – гри з нульовою сумою і блокової конфронтації – і припинити розпалювати ворожнечу”.

Водночас очільник МЗС КНР Ван І у Москві заявив, що країна буде “твердо проводити незалежну і самостійну зовнішню політику”, а відносини між РФ та КНР “продовжують функціонувати на високому рівні”.

За його словами, Китай “готовий підтримувати хороший розвиток нового типу відносин з Росією як великою державою”, незалежно від того, як зміниться міжнародний клімат.


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