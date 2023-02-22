Китай опублікує “документ з позицією” щодо України найближчими днями

Китай, ймовірно, протягом декількох днів опублікує “документ з викладом позиції” щодо України, який “викладає послідовну позицію Пекіна з цього питання”.

Про це заявив постійний представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь, повідомляє Reuters.

Він наголосив, що Китай “ніколи не називав документ мирним планом”.

“Це документ з викладом позиції. Ми і надалі підкреслюватимемо важливість поваги до суверенітету та територіальної цілісності всіх країн. Ми наголошуємо, що країни мають враховувати інтереси безпеки одна одної”, – заявив дипломат.

За його словами, у документі Пекін “закликає до миру, діалогу та врегулювання”.