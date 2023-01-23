Купівля елітної нерухомості під час війни: Халімона обіцяли звільнити з посади заступника голови фракції СН

Народного депутата Павла Халімона звільнять із посади заступника голови фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді.

Про це повідомив очільник фракції Давид Арахамія.

«УП» 23 січня оприлюднила розслідування про те, що Халімон влітку минулого року, у розпал війни придбав за 10 мільйонів гривень приватний будинок у центрі столиці — на печерському пагорбі.

Журналісти зафіксували самого політика в цьому маєтку не один раз. Також там бачили Анастасію Котеленець, яка, за даними видання, пов’язана з Халімоном і фігурувала в низці договорів про купівлю землі на Чернігівщині разом із депутатом.

Саме Котеленець стала власницею маєтку. Цей будинок вони придбали за 10,3 мільйона гривень, хоча будинки поблизу Ботанічного саду аналогічної площі коштують приблизно 50-60 мільйонів гривень.

Давид Арахамія написав, що депутати закликають правоохоронні органи розпочати розслідування та надати юридичну оцінку діям Халімона.

«Якщо ти народний депутат і маєш кілька зайвих мільйонів гривень, то ти повинен допомогти своїй країні. Це твій обов’язок», — написав він.

Тому, мовляв, етична складова вчинку Халімона суперечить цінностям фракції та «баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат».