Кремль навмисно провів обмін полоненими в день оголошення мобілізації, – ISW

Кремль спробував применшити значення обміну полоненими з Україною, провівши обмін в той самий день, коли була оголошена “часткова мобілізація”.

Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни.

ISW пише, що обмін “глибоко непопулярний серед російських націоналістів і мілблогерів”.

Аналітики зазначають, що Кремль відкрито не дотримується обіцяних умов часткової мобілізації. Кремлівські квоти, ймовірно, змусять місцеву владу мобілізувати чоловіків незалежно від їхнього військового статусу і, ймовірно, стимулюватимуть непропорційно високу мобілізацію етнічно неросійських та іммігрантських громад.

Оголошення часткової мобілізації та кричуще нехтування навіть параметрами мобілізації, які диктує уряд, може відштовхнути зацікавлені прошарки російської громадськості, які раніше терпиміше ставилися до вторгнення Росії в Україну, яке менше зачіпало їхні особисті інтереси.