Політика

Кремль навмисно провів обмін полоненими в день оголошення мобілізації, – ISW

23 Вересня 2022 07:07
161

Кремль спробував применшити значення обміну полоненими з Україною, провівши обмін в той самий день, коли була оголошена “часткова мобілізація”.

Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни.

ISW пише, що обмін “глибоко непопулярний серед російських націоналістів і мілблогерів”.

Аналітики зазначають, що Кремль відкрито не дотримується обіцяних умов часткової мобілізації. Кремлівські квоти, ймовірно, змусять місцеву владу мобілізувати чоловіків незалежно від їхнього військового статусу і, ймовірно, стимулюватимуть непропорційно високу мобілізацію етнічно неросійських та іммігрантських громад.

Оголошення часткової мобілізації та кричуще нехтування навіть параметрами мобілізації, які диктує уряд, може відштовхнути зацікавлені прошарки російської громадськості, які раніше терпиміше ставилися до вторгнення Росії в Україну, яке менше зачіпало їхні особисті інтереси.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Резко поднимая ставки, пуйло тем самым их резко снижает
Сергій ПРИТУЛА

Мобілізація росіян. Що далі?
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Горький Изюм
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін хоче воювати
усі думки
ТОП-новини
23 Вересня 2022 07:19
108

Відбито атаки ворога в районі 8 населених пунктів. Біля Сватово поранили російського генерала, – Генштаб
23 Вересня 2022 09:28
59

Окупанти розпочали псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях України
23 Вересня 2022 09:12
32

ЗСУ ліквідували понад 56 тисяч російських окупантів
23 Вересня 2022 09:02
107

Кадиров відмовився проводити мобілізацію у Чечні
23 Вересня 2022 08:30
35

Повітряні сили ЗСУ за добу знищили сім безпілотників
Останні новини
усі новини