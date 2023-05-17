Країни G7 готуються посилити ізоляцію Росії, – Кірбі

На саміті лідерів країн G7, який пройде 19-21 травня в японському місті Хіросіма, будуть ухвалені конкретні кроки, які посилять ізоляцію Росії та послаблять її спроможності продовжувати війну проти України.

Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

“Упродовж останніх 15 місяців після вторгнення Росії G7 демонструвала солідарність з Україною, згуртовувала світ на підтримку України та відрізала Путіна від ключових технологій і фінансування по всьому світу.

(На саміті в Японії) ви побачите конкретні дії щодо подальшої ізоляції РФ та послаблення її здатності вести жорстоку війну”, – сказав Кірбі.