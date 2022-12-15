Політика

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині та Херсонщині змусив керівництво РФ змінити плани, – Генштаб

15 Грудня 2022 12:17
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війна

Російські загарбники були вимушені внести зміни в оперативні плани через контрнаступ українських захисників на Харківщині та Херсонщині.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

“З огляду на успіхи наших військ на Харківському та Херсонському напрямках воєнно-політичне керівництво РФ було вимушено внести відповідні зміни у свої оперативні плани щодо захоплення України”, – зазначив він.

За словами Громова, у найближчій преспективі основні зусилля ворога будуть зосереджені на виконанні стратегічного завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями.


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