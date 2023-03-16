Комбата однієї з бригад ЗСУ понизили у посаді після критичного інтерв’ю WP — ЗМІ

Командира батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади із позивним «Купол», який дав критичне інтерв’ю виданню The Washington Post, понизили у посаді. У відповідь на це він написав рапорт на звільнення.

Про це повідомили співрозмовники «Української правди» у 46-й бригаді та шеф-редакторка українського бюро The Washington Post Ізабель Хуршудян.

За даними УП, командувач ДШВ ЗСУ генерал-майор Максим Миргородський вирішив перевести «Купола» на посаду заступника командира батальйону навчального центру.

Хуршудян розповіла, що коли брала інтерв’ю у «Купола», вони обговорили ймовірні професійні наслідки за його слова. «Він відчував, що це варте ризику», — зазначила журналістка.

Ми зверталися в Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ та командування Десантно-штурмових військ, але на момент виходу матеріалу коментаря не отримали. У пресслужбі 46-ї бригади нам сказали, що не уповноважені коментувати такі питання.

Видання The Washington Post 13 березня оприлюднило матеріал, у якому згадало про проблеми ЗСУ. Журналісти кажуть, що раніше якість ЗСУ вважалася суттєвою перевагою над росією, але зараз вона погіршилася через втрати.

Видання також поспілкувалося із командиром батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади із позивним «Купол», підрозділ якого узимку відійшов від Соледара. Командир сказав, що сотні українських солдатів просто залишили свої позиції — попри те, що «вагнерівці» просувалися вперед. Така ситуація відбувалася через те, що у бою було багато нещодавно мобілізованих недосвідчених солдатів.

За словами «Купола», за рік війни з 500 солдатів його батальйону загинули приблизно 100, ще 400 — зазнали поранень. Це призвело до повної зміни складу. За словами командира, він був єдиним військовим професіоналом у батальйоні стикався із труднощами через управління підрозділом, який складається із недосвідчених бійців.

«Я отримую 100 нових солдатів. Вони не дають мені часу підготувати їх. Вони кажуть: “Веди їх у бій”. Вони просто кидають все та біжать. От і все. Ви знаєте, чому? Бо солдат не стріляє. Я питаю його, чому, і він каже: “Я боюся звуку пострілу”. І чомусь він жодного разу не кинув гранату», — сказав «Купол».

Він додав, що Україні потрібні інструктори НАТО у всіх навчальних центрах. «Наших інструкторів треба відправити туди, в окопи. Тому що вони не впоралися зі своїм завданням», — вважає командир.

Також він заявив, що його підрозділу сильно не вистачає боєприпасів, зокрема простих мінометних мін та гранат.

А втім, неназваний представник США наголосив WP, що ситуація на полі бою зараз може не демонструвати весь стан справ в ЗСУ, адже Київ готує війська до майбутнього контрнаступу окремо і утримує їх від поточних боїв.