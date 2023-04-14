Політика

Канадські танки Leopard 2 для України вже доставлені до Польщі

14 Квітня 2023 20:44
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зброя, канада

Вісім танків Leopard 2, які Канада обіцяла передати Україні, вже прибули до Польщі.

Про це повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

“Всі вісім бойових танків Leopard 2, які Канада обіцяла Україні, вже прибули до Польщі. Ми продовжимо стояти пліч-о-пліч з Україною і забезпечимо українців тим, що їм потрібно, щоб боротися і перемагати в цій війні”, – написала Ананд.


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