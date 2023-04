Канадські танки Leopard 2 для України вже доставлені до Польщі

Вісім танків Leopard 2, які Канада обіцяла передати Україні, вже прибули до Польщі.

Про це повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

“Всі вісім бойових танків Leopard 2, які Канада обіцяла Україні, вже прибули до Польщі. Ми продовжимо стояти пліч-о-пліч з Україною і забезпечимо українців тим, що їм потрібно, щоб боротися і перемагати в цій війні”, – написала Ананд.

✳️ It’s official: All eight Leopard 2 battle tanks promised by Canada for Ukraine have now arrived in Poland.



We’ll continue to #StandWithUkraine, and to provide Ukrainians with the tools that they need to fight and win this war. pic.twitter.com/23OCHILzbW