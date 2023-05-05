ISW припустили, як РФ використає атаку безпілотника на Кремль

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Росія використає “удар безпілотника по Кремлю”, щоб скасувати ще більше парадів 9 травня.

У звіті зазначають, що російські чиновники, ймовірно, “використовують удар безпілотника по Кремлю 3 травня, щоб збільшити кількість скасованих парадів до Дня Перемоги 9 травня”.

Також аналітики вказують на те, що за повідомленнями, Кремль продовжує перебудову органів внутрішньої безпеки.

А також вони нагадують, що ISW вже оцінював, що російська влада може використати низку нових законів, які посилюють покарання за дискредитацію російських збройних сил.