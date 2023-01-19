Іран відмовився визнати Крим та Донбас російськими

Глава МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіан заявив, що його країна не визнає так званого «приєднання» українських Криму та Донбасу до Росії, попри «хороші стосунки» Тегерана та Москви.

«Ми визнаємо суверенітет та територіальну цілісність країн у рамках міжнародного права, тому, попри хороші відносини Тегерана та Москви, ми не визнали відділення Криму. Ми не визнали відділення Луганська та Донецька від України, тому що ми дотримуємося свого послідовного принципу у зовнішній політиці», – сказав він в ефірі TRT World.

При цьому він заявив, що війна Росії проти України – це «складна ситуація», причиною якої він вважає «провокації НАТО та західних країн».