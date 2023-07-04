Іран офіційно вступив до антизахідної коаліції ШОС

Іран офіційно вступив у Шанхайську організацію співробітництва (ШОС), до складу якої входять Китай, РФ, Казахстан, Киргизія, Пакистан, Таджикистан і Узбекистан.

Рішення було прийнято на саміті ШОС у Нью-Делі, передають росЗМІ.

Також лідери країн ШОС підписали меморандум про зобов’язання Білорусі приєднатись до союзу. Підписання цього меморандуму запускає процедуру повноцінного приєднання республіки до ШОС, йдеться в повідомленні. Нині Білорусь була запрошена на саміт як спостерігач.

Країни ШОС у спільній декларації підкреслили необхідність “мирного регулювання відносин між країнами” шляхом діалогу. У заяві також ідеться про те, що односторонні економічні санкції несумісні з міжнародним правом і негативно впливають на відносини.