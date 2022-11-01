Ходжес спрогнозував, коли Україна звільнить усі окуповані території

Колишній командувач військами США у Європі Бен Ходжес заявив, що Україна звільнить Крим та всі окуповані РФ території до літа 2023 року.

Про це Ходжес заявив у інтерв’ю Голосу Америки.

“Україна відновить суверенітет над усією своєю територією, звісно ж, ​​включно із Кримом. Я очікую, що це станеться до літа наступного року. Але ще перед цим, до кінця цього року, ЗСУ відкинуть російську армію до лінії, на якій вона перебувала в лютому. А потім почнуть розглядати необхідні кроки для підготовки до звільнення Криму”, – сказав Ходжес.

Він додав, що взимку українські військові матимуть перевагу над російськими окупантами.

“Українська армія діє всередині своєї країни та має дружню їм територію як тил. Крім того, 50 країн у єдиному пориві прагнуть забезпечити Україну бойовими можливостями, які їй потрібні. Це включає зимову уніформу та обладнання. У той час, як російська система постачання виснажена, зараз вони кидають на війну людей, які не готові, не навчені та не дисципліновані. Це лише додасть їм труднощів”, – переконаний Ходжес.