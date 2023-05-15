Політика

Франція забезпечить декілька батальйонів ЗСУ бронемашинами та легкими танками

15 Травня 2023 06:48
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зброя, франція

У найближчі тижні Франція передасть кільком українським батальйонам десятки броньованих машин і легких танків, зокрема AMX-10RC.

Про це говориться у спільній декларації України та Франції за підсумками зустрічі Володимира Зеленського і Еммануеля Макрона.

“Військова підтримка, яку надає Франція з початку війни, щоб дати Україні змогу захистити себе, продовжиться, оскільки готуються нові військові пакети з постійним врахуванням найбільш нагальних і невідкладних потреб України для зміцнення її обороноздатності.

Найближчими тижнями Франція проведе підготовку й оснастить кілька батальйонів десятками броньованих машин і легких танків, включно з AMX-10RC”, – йдеться у декларації.

Крім того, повідомили в ОПУ, “Франція зосередила свої зусилля на підтриманні можливостей протиповітряної оборони України, щоб захистити її населення від ударів Росії”.

Також зазначається, що Франція бере активну участь у заходах ЄС і НАТО щодо підготовки українських військових.


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