Політика

Факти корупції в Україні не пов’язані з допомогою США, – Держдеп

25 Січня 2023 09:27
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сша, корупція

Звинувачення в корупції, які призвели до відставок в українському уряді останніми днями, не стосуються мільярдів доларів військової та гуманітарної допомоги, наданої США.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, якого цитує The New York Times.

Речник Держдепу заявив, що адміністрація Джо Байдена “не знає про будь-які зловживання з американською допомогою” в Україні.

Прайс наголосив, що поставки і кошти, які США надають Україні, підлягають ретельному нагляду.

“Ми надзвичайно серйозно ставимося до нашої відповідальності за забезпечення належного нагляду за всіма формами американської допомоги, яку ми надаємо Україні”, –  сказав він.

При цьому Прайс визнав, що руйнування, спричинені російським вторгненням, ускладнили зусилля з відстеження зброї, а також економічної та гуманітарної допомоги, яку Вашингтон направив до Києва.

“Існують виклики, пов’язані з нинішньою ситуацією, в якій наші українські партнери перебувають в епіцентрі жорстокої атаки з боку РФ. Але ми серйозно ставимося до цього зобов’язання, і ми маємо можливості вживати заходи для забезпечення такої звітності”, – заявив він.

Речник Держдепу наголосив, що США вітають “швидкі і рішучі дії” Зеленського та значні зусилля з протидії корупції та притягнення до відповідальності чиновників, коли вони “не виконують обов’язки, які на них покладені”.

Прайс додав, що США надалі підтримуватимуть зусилля України щодо впровадження важливих антикорупційних реформ.


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Факти корупції в Україні не пов’язані з допомогою США, – Держдеп
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