Політика

Ердоган може відновити “зернову угоду” – Кулеба

10 Серпня 2023 13:27
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зерно, Ердоган

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може відновити функціонування Чорноморської зернової ініціативи після виходу з угоди РФ у липні поточного року.

“Так, я думаю, що він (Ердоган) може. Ми знаємо, що турецька дипломатія працює з російською. Водночас ми будуємо альтернативні шляхи експорту пшениці та іншої продукції, минаючи Чорне море”, – сказав Кулеба в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

Раніше Bloomberg повідомив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір відновити угоду в рамках Чорноморської зернової ініціативи в розширеному форматі й закликав західні країни допомогти перетворити цю ініціативу на основу миру між Росією і Україною.


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