Політика

Екснардепа Тараса Чорновола облили зеленкою і кинули в сміттєвий бак

13 Червня 2023 12:44
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Колишнього народного депутата Верховної Ради Тараса Чорновола назвали зрадником українського народу, облили зеленкою і кинули в сміттєвий бак.

Відповідне відео опублікувало УНІАН.

Зазначається, що це сталося нібито через образливі коментарі Чорновола в соцмережі на адресу нареченої загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла “Да Вінчі” Аліни Михайлової.

Чоловіки, які кинули екснардепа в бак, кричали “Ганьба!” І “Так буде з кожним зрадником нашої держави”. Одна з присутніх зазначила, що Чорновіл ображає гідність людей, зокрема образив жінку, “яка зараз у Бахмуті, яка була коханою жінкою Да Вінчі”. Чорновіл відповів, що “її не ображав”.


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