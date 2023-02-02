Політика

Дуда заявив про готовність побудувати «залізну завісу», аби росія «трималася подалі»

2 Лютого 2023 18:26
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польща

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про готовність звести залізну завісу «до самих хмар» на кордоні, аби агресивний сусід тримався подалі.

Про це він сказав у Ризі під час дискусії, присвяченій питанням безпеки, передає РАР.

«Я готовий відновити залізну завісу, якщо мені доведеться мати справу з агресивною державою з того боку східного кордону, яка хоче убити своїх сусідів, яка хоче забрати їхню землю, яка хоче позбавити їхньої волі. Тому я готовий побудувати залізну завісу до самих хмар просто для того, щоб тримати їх подалі від нас», – заявив Дуда.

Він також зазначив, що Польща докладе всіх зусиль, щоб не допустити регіональної війни у Європі. Для цього країна підвищує витрати на оборону і поляки, за його словами, ставляться до цього з розумінням.


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