Дуда заявив про готовність побудувати «залізну завісу», аби росія «трималася подалі»

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про готовність звести залізну завісу «до самих хмар» на кордоні, аби агресивний сусід тримався подалі.

Про це він сказав у Ризі під час дискусії, присвяченій питанням безпеки, передає РАР.

«Я готовий відновити залізну завісу, якщо мені доведеться мати справу з агресивною державою з того боку східного кордону, яка хоче убити своїх сусідів, яка хоче забрати їхню землю, яка хоче позбавити їхньої волі. Тому я готовий побудувати залізну завісу до самих хмар просто для того, щоб тримати їх подалі від нас», – заявив Дуда.

Він також зазначив, що Польща докладе всіх зусиль, щоб не допустити регіональної війни у Європі. Для цього країна підвищує витрати на оборону і поляки, за його словами, ставляться до цього з розумінням.