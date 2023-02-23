Політика

До Польщі повернулися 98 саперів, які здійснювали розмінування в Україні

23 Лютого 2023 09:19
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допомога, польща

До Польщі повернулися 98 саперів польської поліції, які упродовж п’яти місяців перебували в Україні, здійснюючи розмінування.

Про це написав у Твіттері голова Бюро національної безпеки (BBN) Польщі Яцек Сєвєра.

“За останні п’ять місяців гуманітарний контингент польської поліції чисельністю 98 осіб здійснював розмінування в Україні вибухових речовин, які залишили російські війська. Таким чином вони вже врятували життя сотням людей. Сьогодні вони благополучно повернулися додому!”,- написав Сєвєра.

Він додав, що в четвер з ними проведе зустріч президент Польщі Анджей Дуда, який нагородить їх державними нагородами.


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