До Польщі повернулися 98 саперів, які здійснювали розмінування в Україні

До Польщі повернулися 98 саперів польської поліції, які упродовж п’яти місяців перебували в Україні, здійснюючи розмінування.

Про це написав у Твіттері голова Бюро національної безпеки (BBN) Польщі Яцек Сєвєра.

“За останні п’ять місяців гуманітарний контингент польської поліції чисельністю 98 осіб здійснював розмінування в Україні вибухових речовин, які залишили російські війська. Таким чином вони вже врятували життя сотням людей. Сьогодні вони благополучно повернулися додому!”,- написав Сєвєра.

Він додав, що в четвер з ними проведе зустріч президент Польщі Анджей Дуда, який нагородить їх державними нагородами.

Przez ostatnie 5 miesięcy 98-osobowy kontyngent humanitarny @PolskaPolicja rozminowywał na Ukrainie ładunki piro stawione przez rosyjskie wojska. Już ocalili w ten sposób życie setek ludzi. Dziś wrócili bezpiecznie do kraju! Jutro podziękuje i odznaczy ich Prezydent @AndrzejDuda. pic.twitter.com/Wz6WLd9Knj — Jacek Siewiera (@JacekSiewiera) February 22, 2023