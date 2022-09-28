Політика

Держдума РФ збирається на позачергове засідання щодо анексії територій України

28 Вересня 2022 14:36
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війна, окупація

Спікер Держдуми В’ячеслав Володін скликає парламентарів на позачергове засідання, яке відбудеться 3 жовтня. На ньому планують розглянути так зване “приєднання” окупованих територій України після “референдумів”.

Як пояснив сам Володін, таке коригування потрібне, щоб депутати мали час ухвалити так звані “законодавчі рішення” за підсумками псевдореферендумів на окупованому Донбасі.

“Йдеться про перенесення регіонального тижня з 3 жовтня на 10-те, відповідно 3 жовтня, у понеділок, пропонується провести пленарне засідання, початок якого буде о 14:00 для того, щоб до цього провести засідання Ради та інші необхідні відповідно до регламенту засідання Державної думи та комітетів”, – заявив Володін.

За його словами, депутатам Держдуми запропонував треба “залишитися наступного тижня у Москві” для “ухвалення рішень щодо референдуму на Донбасі, Херсонській та Запорізькій областях”.


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