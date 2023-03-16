Політика

Делегація ВР збирається до США для лобіювання передачі Україні літаків F-16

16 Березня 2023 08:15
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Делегація Верховної Ради на чолі з Русланом Стефанчук планує здійснити візит до Сполучених Штатів Америки для лобіювання питання передачі Україні бойових літаків F-16.

Про це повідомив голова фракції “Слуга народу”, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія, передає Укрінформ.

“Ми багато працюємо з Конгресом США, оскільки там зараз активно двопартійно тиснуть на адміністрацію президента Сполучених Штатів Америки, щоб Україні нарешті надали винищувачі F-16. Уже вчора група сенаторів від обох партій зробили відповідну заяву. Найближчим часом ми плануємо візит нашої парламентської делегації до США, щоб завершити цей сценарій тиску й отримати дозвіл як Пентагону, так і Державного департаменту щодо надання нам бойових літаків. Зараз ми бачимо, що рішення врешті-решт буде ухвалено. Надалі також буде вирішення логістичних та інфраструктурних питань і питання навчання наших пілотів”, – розповів політик.

Він уточнив, що до складу української парламентської делегації увійдуть представники усіх фракцій та груп, а очолить її Голова Верховної Ради Стефанчук.

Водночас Арахамія прокоментував доволі різкі заяви ймовірного кандидата у президенти від Республіканської партії Рона ДеСантіса: “У цій ситуації нам треба пам’ятати, що у нас є двопартійна підтримка у США, а також нам потрібно продовжувати працювати”.

Арахамія також розповів, що українська сторона намагається організувати зустріч із ДеСантісом, аби переконати його в тому, що необхідно посилювати підтримку України та “поставити росію на місце”. “Бо саме такої думки дотримується переважна більшість американців, а їхні політики обов’язково враховують цей фактор”, – переконаний голова фракції СН.

Нагадаємо, телеведучий Fox News Такер Карлсон опублікував письмові відповіді губернатора Флориди й одного з потенційних кандидатів у президенти США на виборах 2024 року Рона ДеСантіса на його запитання. Американський політик назвав війну росії проти України “територіальною суперечкою” і заявив, що втягування в неї США не належить до національних інтересів.

Як повідомлялося, головнокомандувач сил НАТО в Європі генерал США Крістофер Каволі переконаний, що надання Україні передового західного озброєння, зокрема винищувачів F-16, безпілотних літальних апаратів і ракет великої дальності, дозволить їй перемогти росію.


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