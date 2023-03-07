Політика

Данілов назвав “вкидом” РФ статтю Bild про розбіжності між Зеленським та Залужним

7 Березня 2023 13:12
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зеленський, Залужний

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав статтю Bild про розбіжності між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним “вкидом” РФ.

Про це Данілов заявив у етері національного телемарафону. 

“Декому дуже хочеться, щоб у нас тут був розбрат. Хочу вказати, що одним із питань, які РФ завжди ставила, є внутрішня дестабілізація”, – відповів Данілов на прохання прокоментувати матеріал німецького видання Bild про те, що між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним, нібито, виникли розбіжності у поглядах щодо оборони Бахмута..

Він підкреслив, що РФ намагається розгойдувати ситуацію в Україні, вкидаючи фейки на чутливі теми.

“Росія не може нас перемогти воєнним шляхом. Питання внутрішньої дестабілізації для них дуже важливе. Сьогодні у Росії розглядається питання так званого “Мінська-3″, вони роблять для цього все можливе і неможливе, втягують сюди деяких діячів, які за часів Януковича очолювали інститути стратегічних досліджень”, – розповів Данілов.


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