ЦРУ запускає нову кампанію з вербування росіян

Центральне розвідувальне управління започаткувало нову спробу переконати незадоволених війною в Україні та життям у своїй раїні росіян поділитися секретною інформацією, опублікувавши художнє відео в Інтернеті, повідомляє CNN.

Ініціатива включає, зокрема, новий канал ЦРУ в Telegram, соціальній мережі, яка є надзвичайно популярним джерелом анонімних неконтрольованих новин у Росії.

ЦРУ опублікувало в Telegram мотивуюче емоційне відео, яке закінчується інструкціями, як анонімно та безпечно зв’язатися з ними. Відео також опубліковано в інших соціальних медіа-платформах, включаючи YouTube, Twitter, Instagram і Facebook.

Співробітники Центрального розвідувального управління, які беруть участь у проекті, заявили, що вторгнення Росії в Україну створило «історичну можливість» для того, щоб росіяни надали інформацію, яка потрібна Сполученим Штатам.

За словами одного з джерел у відомстві, меседж, який вони сподіваються донести до росіян, котрі працюють у делікатних сферах, маючи доступ до цінної інформації, є наступним: «Ми розуміємо вас, можливо, краще, ніж ви думаєте».

«Ми хотіли донести до росіян їхньою мовою, що ми знаємо, через що вони проходять», — додало джерело, яке говорило на умовах анонімності.

Представник ЦРУ підкреслив, що відео не має на меті спровокувати чи розпалювати заворушення серед широких верств населення, де президент Росії Владімір Путін досі користується високим рівнем підтримки, а скоріше націлене на осіб, які мають протилежну думку.

У ньому не згадується ані Путін, ні навіть війна в Україні, натомість йдеться про «вічні» теми, які давно переконували незадоволених росіян звернутися до ЦРУ.

«На першому місці — Україна, але це симптом чогось більшого», — підкреслив один із чиновників.