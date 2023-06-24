CNN: Заколот у Росії є подарунком для України

Заколот у Росії почався в найліпший момент для українського наступу.

Про це пише видання CNN.

“Хаос у Кремлі не міг настати в кращий час для України… Те, що президент Росії Володимир Путін назвав “збройним заколотом” найманців “Вагнера”, є подарунок для країни, яка місяцями готувалася до контрнаступу, щоб завдати нищівного удару по російським військовим.

.. Слово дня в Україні – “зловтіха”, – йдеться у повідомлені.

У п’ятницю знімальна група CNN перебувала поблизу лінії фронту на півдні України. Журналісти повідомляють, що бачили “велику концентрацію військ і озброєння”, у тому числі новітньої західної зброї, готової до наступу.

Говорячи про “зловтіху” України, видання згадало відео, що активно поширювалася в соціальних мережах, на якому тодішній актор Володимир Зеленський сидить у зручному кріслі, відкорковує пиво і бере миску з попкорном, посміхаючись.