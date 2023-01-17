Політика

Чисельність російської армії збільшать до 1,5 млн осіб

17 Січня 2023 14:23
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росія

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про масштабні зміни, які мають відбутися в армії протягом найближчих трьох років: зокрема, чисельність збройних сил країни планується збільшити, довівши її до 1,5 млн осіб.

Крім того, в рамках анонсованих Шойгу реформ передбачається перекроїти адміністративні кордони військових округів.

Тим часом речник Держдуми В’ячеслав Володін заявив парламентаріям, що жодних поправок до офіційного списку причин, які дають росіянам призовного віку бронь від мобілізації, вносити більше не будуть.

“Бронь потрібна тим, тим, зараз просять для підприємців, тоді міністр просив за айтішників… А хто Батьківщину захищати буде? Робітники, селяни? Ні, тут різниці між людьми бути не може”, — заявив Володін.

На його думку, зобов’язання мати військово-облікову спеціальність необхідно запровадити і для представників влади (до речі, сам Володін в армії не служив).

В останні тижні українська розвідка двічі попереджала, що в Росії готується нова хвиля мобілізації, в ході якої призвуть ще півмільйона людей. Спочатку називалася дата 5 січня, пізніше йшлося про 15 січня, але цей прогноз не виправдався.

У той же час псковське відділення партії “Яблука” опублікувало відповідь на запит депутата обласних зборів Артура Гайдука до управління справами президента щодо указу Володимира Путіна про мобілізацію.

Як випливає з тексту направленої депутату відповіді, “оповіщення і призов громадян [які числяться в запасі]” було завершено ще наприкінці жовтня, проте сама дія президентського указу про мобілізацію триває.

Раніше російські правозахисники неодноразово попереджали, що указ про мобілізацію не було скасовано, що дає можливість російській владі фактично будь-якої миті оголосити про початок нової хвилі призову.


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