Політика

Через війну Росії НАТО змінює концепцію захисту — NYT

18 Квітня 2023 08:28
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нато

Напад росії на Україну підштовхнув НАТО до того, щоб знову перетворитися на боєздатний воєнний альянс, яким він був за часів Холодної війни. Нині Альянс змінює концепцію захисту країн-членів на «стримування шляхом недопущення» окупації.

Про це йдеться у статті The New York Times.

Видання пише, що НАТО швидко переходить від «стримування шляхом удару у відповідь» до «стримування шляхом недопущення». У минулому концепція полягала в тому, що якщо росіяни вторгнуться, країни-члени намагатимуться втриматися, доки союзні сили не зможуть прийти їм на допомогу.

Але після російських звірств на окупованих територіях України прикордонні держави, такі як Польща та країни Балтії, більше не хочуть ризикувати будь-яким періодом російської окупації.

Країни Центральної та Східної Європи наполягають на тому, що «недобре перебувати під контролем росії кілька місяців, поки не прибуде кавалерія», сказав Каміль Ґранд, який до жовтня 2022 року обіймав посаду радника генерального секретаря НАТО.

Нова концепція захисту передбачає збільшення кількості військ, які постійно базуються вздовж кордону з росією, ширшу інтеграцію військових планів США та їх союзників. Також йдеться про збільшення військових витрат тощо.

На наступному саміті НАТО в липні буде погоджено новий план витрат, який передбачає щонайменше 2% ВВП країн-учасниць Альянсу спрямовувати на оборону.

А якщо великі країни витрачатимуть від 2,5% до 3% ВВП протягом наступного десятиліття, цього має бути достатньо для реалізації плану, сказав високопоставлений чиновник НАТО.


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