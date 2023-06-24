Політика

Чекайте сигналу: полк Калиновського і Тихановська звернулися до білорусів

24 Червня 2023 17:31
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білорусь

Лідерка об’єднаної білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала не втрачати шанс на порятунок Білорусі; полк імені Кастуся Калиновського сказав військовим і цивільним “чекати сигналу”.

Звернення Світлани Тихановської:

“Путін може спробувати втягнути білоруських військових у свій внутрішній конфлікт, щоб він став і нашим конфліктом. Я хочу закликати білоруських дипломатів, військових і силовиків пам’ятати, що у нас свої національні інтереси. Путін і Пригожин – не друзі Білорусі. Ви не зобов’язані обирати їхній бік. Білоруси повинні захищати свою країну.

Головне завдання всіх білорусів зараз – зберегти безпеку і суверенітет своєї країни. Врятувати нашу країну від того, на що перетворилася Росія. Ми повинні бути готові до будь-якого сценарію.

Я також звертаюся до білоруської армії: ми не можемо сподіватися, що Росія залишить Білорусь у спокої. Зараз – найкращий момент, щоб вигнати російських військових із нашої країни. І якщо ми змарнуємо цей шанс, то Росія зробить із нами те саме, що і з Україною”.

Тихановська закликала закрити кордон Білорусі з Росією. Вона також повідомила, що сьогодні створила Оперативний штаб, запросивши приєднатися представників демократичних структур, полку Калиновського та білоруських добровольців.

Полк Калиновського також опублікував звернення:

“Відповідні умови для знищення диктатури наближаються. Це початок кінця великої тиранії. Я звертаюся до всіх білоруських військових: не беріть участі у внутрішньому конфлікті Росії, ця громадянська війна нас не стосується.

Наближається час перед білорусами постане вибір: виконати злочинний наказ чи присягу на вірність білоруському народу.

Ми маємо Білорусі резерв, який включає військових і просто громадян, які готові визволяти Білорусь від окупації. Нам потрібні будуть люди для рішучих дій. Вступайте до загонів самооборони. Кожне місто, кожна вулиця, будьте готові для контролю над своєю територією і підтримки порядку.

Військові, резервісти, білоруси, чекайте нашого сигналу”.


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