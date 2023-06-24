Чекайте сигналу: полк Калиновського і Тихановська звернулися до білорусів

Лідерка об’єднаної білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала не втрачати шанс на порятунок Білорусі; полк імені Кастуся Калиновського сказав військовим і цивільним “чекати сигналу”.

Звернення Світлани Тихановської:

“Путін може спробувати втягнути білоруських військових у свій внутрішній конфлікт, щоб він став і нашим конфліктом. Я хочу закликати білоруських дипломатів, військових і силовиків пам’ятати, що у нас свої національні інтереси. Путін і Пригожин – не друзі Білорусі. Ви не зобов’язані обирати їхній бік. Білоруси повинні захищати свою країну.

Головне завдання всіх білорусів зараз – зберегти безпеку і суверенітет своєї країни. Врятувати нашу країну від того, на що перетворилася Росія. Ми повинні бути готові до будь-якого сценарію.

Я також звертаюся до білоруської армії: ми не можемо сподіватися, що Росія залишить Білорусь у спокої. Зараз – найкращий момент, щоб вигнати російських військових із нашої країни. І якщо ми змарнуємо цей шанс, то Росія зробить із нами те саме, що і з Україною”.