Британська розвідка оцінила наслідки перестановок у керівництві російської армії

Здійснені під час війни проти України перестановки в керівництві російської армії не допомогли підвищити її боєздатність.

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що через вісім місяців після вторгнення основні елементи російського військового керівництва функціонують дедалі гірше. На тактичному рівні майже напевно спостерігається загострення нестачі кваліфікованих молодших офіцерів для організації та керівництва новомобілізованими резервістами.

Очевидці свідчать, що 15 жовтня товариш по службі розстріляв 11 російських солдатів під Бєлгородом після того, як офіцер образливо висловився на адресу новобранців з-поміж національних меншин. Погане керівництво нижчого рівня, ймовірно, погіршує низький моральний дух і погану згуртованість підрозділів у багатьох частинах російських сил.

“Чотири з п’яти генералів, які безпосередньо керували вторгненням РФ в Україну в лютому 2022 року, звільнені. Їхня заміна наразі мало допомогла покращити бойові характеристики Росії. Відсутність безперервності командування, ймовірно, буде більш руйнівною, ніж у західних арміях, оскільки згідно з російською доктриною розробка планів здебільшого залежить від командира особисто, а не колективної роботи штабу”, – дійшли висновку в британській розвідці.

