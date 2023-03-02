Політика

Блінкен і Лавров коротко поспілкувалися на зустрічі G20 в Індії

2 Березня 2023 17:31
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росія, сша

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів коротку розмову із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях зустрічі «Великої двадцятки» (G20) у Нью-Делі. Це вперше вони поговорили віч-на-віч з початку повномасштабної війни в Україні.

Про це пишуть AP та BBC.

У Держдепі розповіли, що розмова тривала менше ніж 10 хвилин. Блінкен сказав лаврову, що Росія повинна звільнити ув’язненого громадянина США Пола Вілана та поновити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3 або New Start). За даними ЗМІ, Блінкен також запевнив Лаврова у подальшій підтримці України Сполученими Штатами.

Міністерство закордонних справ росії заявило, що Лавров і Блінкен розмовляли «на ходу», але не проводили переговори. Сам Лавров у розмові з журналістами спілкування з Блінкеном не згадав.

Востаннє Блінкен і Лавров особисто зустрічалися в Женеві у січні 2022 року напередодні повномасштабного вторгнення Росії, де Блінкен попереджав про наслідки для Росії у випадку проведення наступу. Минулого літа Блінкен також говорив з Лавровим телефоном про пропозицію США щодо звільнення затриманих у РФ американців Пола Вілана та Брітні Ґрінер. Останню звільнили в обмін на ув’язненого російського торговця зброєю Віктора Бута, але Вілан залишається під вартою в Росії.


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