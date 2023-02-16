Байден не планує візит до України, – Білий дім

Візит президента США Джо Байдена до Європи наступного тижня обмежиться відвідуванням Польщі. Інших зупинок, включаючи Україну, не заплановано.

Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

“Візит президента Джо Байдена до Європи наступного тижня обмежиться відвідуванням Польщі”, – сказав Кірбі.

Таким чином, представник Білого дому відповів на запитання про те, чи допускають в адміністрації зустріч Байдена з Володимиром Зеленським у ході наміченого візиту американського лідера до Європи, а також відвідування президентом США з візитом України.