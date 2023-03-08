Байден і Макрон обговорили підтримку України та виклики, які створює Китай

Президент Сполучених Штатів Джо Байден та президент Франції Емманюель Макрон 7 березня провели телефонну розмову, під час якої обговорили зокрема Україну та Китай.

Про це поінформував Білий дім.

Згідно з повідомленням, лідери обговорили свою підтримку Україні, включно з зобов’язанням продовжувати надавати Україні безпекову допомогу та карати росію за її агресію.

Байден і Макрон також обговорили співпрацю між США та Францією в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також спільні зусилля щодо подолання «викликів, які КНР створює міжнародному порядку, заснованому на правилах».

Лідери також підтвердили свою відданість тісній координації прискорення переходу до чистої енергетики.

Французька сторона розмову президентів поки не коментувала.