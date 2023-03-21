Політика

10 років колонії: російським військовим заборонили здаватися в полон, навіть в повному оточенні

21 Березня 2023 16:52
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росія, полон

Російські ЗМІ публікують роз’яснення верховного суду росії щодо покарання за здачу в полон.

Тепер для росіян здавання в полон, коли є можливість “чинити рішучий опір”, є злочином із покаранням до 10 років колонії.

В своєму роз’ясненні верховний суд цитує статут військової служби, в якому йдеться про те, що військовослужбовець, “навіть перебуваючи у відриві від своєї військової частини (підрозділу) і в повному оточенні, повинен чинити рішучий опір противнику, уникаючи захоплення в полон”.


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