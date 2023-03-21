10 років колонії: російським військовим заборонили здаватися в полон, навіть в повному оточенні

Російські ЗМІ публікують роз’яснення верховного суду росії щодо покарання за здачу в полон.

Тепер для росіян здавання в полон, коли є можливість “чинити рішучий опір”, є злочином із покаранням до 10 років колонії.

В своєму роз’ясненні верховний суд цитує статут військової служби, в якому йдеться про те, що військовослужбовець, “навіть перебуваючи у відриві від своєї військової частини (підрозділу) і в повному оточенні, повинен чинити рішучий опір противнику, уникаючи захоплення в полон”.