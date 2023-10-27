Politico: Путін (ще) не помер

Речник Кремля Дмитро Пєсков у п’ятницю спростував чутки про смерть президента Росії Володимира Путіна, які поширилися в соціальних мережах, назвавши їх містифікацією.

Про це пише Politico.

Інформація про те, що Путін помер і що його посаду обійняв двійник, є “абсурдним інформаційним приводом”, заявив Пєсков.

Це вже вдруге за тиждень офіційний представник Кремля змушений спростовувати спекуляції щодо здоров’я Путіна.

Навколо особистого життя і здоров’я Путіна, який прагне створити для громадськості образ сильної людини, існує велика таємниця, яка роками була предметом спекуляцій.

Досі російська влада майже завжди заперечувала чутки про стан здоров’я Путіна – за одним помітним винятком.

У 2018 році, після того, як він зник на два дні за кілька тижнів до вирішальних президентських виборів, Пєсков зробив рідкісне визнання, що у президента “застуда”, в якій він звинуватив “зиму”.