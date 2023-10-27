Політика

Politico: Путін (ще) не помер

27 Жовтня 2023 16:39
читать на русском →
путін

Речник Кремля Дмитро Пєсков у п’ятницю спростував чутки про смерть президента Росії Володимира Путіна, які поширилися в соціальних мережах, назвавши їх містифікацією.

Про це пише Politico.

Інформація про те, що Путін помер і що його посаду обійняв двійник, є “абсурдним інформаційним приводом”, заявив Пєсков.

Це вже вдруге за тиждень офіційний представник Кремля змушений спростовувати спекуляції щодо здоров’я Путіна.

Навколо особистого життя і здоров’я Путіна, який прагне створити для громадськості образ сильної людини, існує велика таємниця, яка роками була предметом спекуляцій.

Досі російська влада майже завжди заперечувала чутки про стан здоров’я Путіна – за одним помітним винятком.

У 2018 році, після того, як він зник на два дні за кілька тижнів до вирішальних президентських виборів, Пєсков зробив рідкісне визнання, що у президента “застуда”, в якій він звинуватив “зиму”.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Жовтня 2023 20:55

Замах на Царьова – спецоперація СБУ, – ЗМІ
27 Жовтня 2023 21:06

Зеленський провів Військовий кабінет: обговорили ситуацію на основних напрямках фронту
27 Жовтня 2023 19:24

На Харківщині оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми з трьох громад
27 Жовтня 2023 19:10

Окупанти намагались відновити втрачене положення в районі Андріївки та Вербового – Генштаб
27 Жовтня 2023 18:48

На півдні сили ППО знищили 3 ракети та 2 ударних БПЛА
Останні новини
усі новини

Думки

Леонід ЛОГВІНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
Віталій ПОРТНИКОВ

ЗСУ вдарили “атакамсами”
Олексій АРЕСТОВИЧ

SANTA MARIA COREDEMPTOR
усі думки