Politico : “генерал Мороз” нападає на Москву

Улюблений міф російських військових свідчить – зима завжди на їхньому боці, проте останніми тижнями росіяни замерзають у своїх власних будинках. Близько 20 000 осіб у містах Климовськ, Люберці та Подольськ у Московській області залишилися без опалення на кілька днів, а дехто й тижнів, до того ж, коли температура на вулиці нижча за -25C.

За даними росЗМІ, основною причиною відсутності тепла стала поломка котла на місцевому заводі з виробництва боєприпасів, який постачає їх у російську армію, а також забезпечує теплом Климовськ і його околиці.

З моменту початку війни проти України Путін неодноразово погрожував, що Європа замерзне без російських енергоресурсів. Минулої зими внаслідок російських атак було пошкоджено близько 40% української енергетичної інфраструктури, а безперервні ракетні удари призводили до відключення електрики по всій країні.

“Зараз ми бачимо, як санкції і брак ресурсів почали позначатися на повсякденному житті росіян… Через санкції і роздуті військові витрати у Росії не вистачає коштів на щорічну перевірку застарілого житлово-комунального господарства”, – сказав POLITICO український військовий експерт Сергій Грабський.

Однак пустощі генерала Мороза не турбують російських блогерів, які висміюють українців, що страждають від прориву труб у Києві. “Київ тоне в крижаному лайні”, – написав у своєму пості російський блогер Ілля Туманов, відомий під ніком Fighterbomber.

Одна з перших появ генерала Фроста, або генерала Зими, відзначена після війни 1812 року. За допомогою цього образу пояснювали причин невдач французьких військ у Росії. Пізніше історики стверджували, що до поразки армії Наполеона призвели тактичні прорахунки, а не зима.

Генерал Мороз знову згадувався як союзник, який допомагав Радянському Союзу протистояти нацистам у Другій світовій війні. Німці, які сподівалися на швидку літню кампанію, зіткнулися з суворою східноєвропейською зимою.

Деякі кремлівські пропагандисти впевнені, що генерал Мороз воюватиме на боці Росії і зараз. “Генерал Мороз – це міф, створений і використовуваний російською державою з XIX століття. Як людина, яка служила в Радянській армії, я можу сказати, що природа не благоволить нікому, а російська армія ніколи не проходила спеціальної підготовки і не була готова до зимової війни”, – сказав Грабський.