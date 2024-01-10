Лонгріди

Politico : “генерал Мороз” нападає на Москву

10 Січня 2024 10:03
читать на русском →
росія, зима

Улюблений міф російських військових свідчить – зима завжди на їхньому боці, проте останніми тижнями росіяни замерзають у своїх власних будинках. Близько 20 000 осіб у містах Климовськ, Люберці та Подольськ у Московській області залишилися без опалення на кілька днів, а дехто й тижнів, до того ж, коли температура на вулиці нижча за -25C.

За даними росЗМІ, основною причиною відсутності тепла стала поломка котла на місцевому заводі з виробництва боєприпасів, який постачає їх у російську армію, а також забезпечує теплом Климовськ і його околиці.

З моменту початку війни проти України Путін неодноразово погрожував, що Європа замерзне без російських енергоресурсів. Минулої зими внаслідок російських атак було пошкоджено близько 40% української енергетичної інфраструктури, а безперервні ракетні удари призводили до відключення електрики по всій країні.

“Зараз ми бачимо, як санкції і брак ресурсів почали позначатися на повсякденному житті росіян… Через санкції і роздуті військові витрати у Росії не вистачає коштів на щорічну перевірку застарілого житлово-комунального господарства”, – сказав POLITICO український військовий експерт Сергій Грабський.

Однак пустощі генерала Мороза не турбують російських блогерів, які висміюють українців, що страждають від прориву труб у Києві. “Київ тоне в крижаному лайні”, – написав у своєму пості російський блогер Ілля Туманов, відомий під ніком Fighterbomber.

Одна з перших появ генерала Фроста, або генерала Зими, відзначена після війни 1812 року. За допомогою цього образу пояснювали причин невдач французьких військ у Росії. Пізніше історики стверджували, що до поразки армії Наполеона призвели тактичні прорахунки, а не зима.

Генерал Мороз знову згадувався як союзник, який допомагав Радянському Союзу протистояти нацистам у Другій світовій війні. Німці, які сподівалися на швидку літню кампанію, зіткнулися з суворою східноєвропейською зимою.

Деякі кремлівські пропагандисти впевнені, що генерал Мороз воюватиме на боці Росії і зараз. “Генерал Мороз – це міф, створений і використовуваний російською державою з XIX століття. Як людина, яка служила в Радянській армії, я можу сказати, що природа не благоволить нікому, а російська армія ніколи не проходила спеціальної підготовки і не була готова до зимової війни”, – сказав Грабський.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Січня 2024 06:55

The Time назвав поділ України одним з 10 глобальних ризиків 2024 року
10 Січня 2024 10:03

Politico : “генерал Мороз” нападає на Москву
10 Січня 2024 07:45

Понад 60% росіян підтримують війну проти України (опитування)
10 Січня 2024 07:32

Генштаб: на фронті минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень
10 Січня 2024 07:15

РФ продовжує обстрілювати Україну ракетами з КНДР, – Білий дім
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрій САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
усі думки