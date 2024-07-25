Кримінал

Поліція затримала вбивцю 20-річної Вікторії Ахвердієвої
25 Липня 2024 16:48
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вбивство, розшук
До пошуків дівчини були залучені поліцейські територіальних підрозділів, спеціалізована кінологічна група з пошуку та ексгумації тіл загиблих та останків громадської організації «Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін «Антарєс» та пошукова група «Троянда на руці» / Фото НПУ

Поліцейські затримали жителя Красноградського району за вбивство 20-річної Вікторії Ахвердієвої.

Як повідомлялося, 15 липня до поліції звернулася мешканка Харкова та повідомила про зникнення своєї 20-річної сестри Вікторії Ахвердієвої. Зі слів заявниці, дівчина приїхала до родички у село Палатки Красноградського району. Близько 22:00 13 липня вона перебувала на подвір’ї домоволодіння та зникла при невідомих обставинах.

Дівчину розшукували близько 150 волонтерів і правоохоронців.

Учора, 24 липня, було виявлено тіло дівчини з ознаками насильницької смерті.

В ході проведення розшукових заходів оперативники Красноградського РВП та Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області встановили, що напередодні зникнення дівчина була разом з 35-річним знайомим. Чоловік вбив її, а тіло закопав у лісі.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Підозрюваного затримано. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.


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