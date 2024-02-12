Суспільство

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві заступника мера Нікополя

12 Лютого 2024 12:33
читать на русском →
поліція
Поліція затримала підозрюваного у вбивстві заступника мера Нікополя / Національна поліція

Поліцейські Дніпропетровщини затримали підозрюваного у вбивстві заступника міського голови Нікополя Віталія Журавльова.

Про це повідомляє пресслужба Нацполу, передає УП.

“Зловмисник здійснив понад 20 пострілів у потерпілого та кинув в салон авто гранату, що призвело до загоряння автомобіля та смерті чоловіка. Після скоєння злочину нападник закопав зброю у лісопосадці та переховувався в орендованій квартирі, де його і затримали правоохоронці”.

8 лютого до поліції надійшло повідомлення, що невідома особа розстріляла автомобіль в одному з районів міста. На місці події в салоні згорілого транспортного засобу було виявлено тіло 59-річного заступника міського голови міста Нікополь.

Правоохоронці розпочали оперативно-розшукові заходи під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області, в ході яких встановили адресу помешкання, де переховувався нападник. За декілька днів поліцейські затримали фігуранта в орендованій квартирі поблизу місця скоєння злочину.

Як встановили слідчі, 33-річний місцевий мешканець протягом чотирьох місяців готувався до скоєння злочину. Того дня, озброївшись та встановивши маршрут пересування, він чекав на заступника мера. Коли автомобіль жертви під’їхав ближче, фігурант здійснив понад 20 пострілів з автоматичної зброї та кинув в автомобіль гранату, що призвело до займання автомобіля та загибелі чиновника. Поліцейські встановили, що знаряддя злочину зловмисник закопав у лісосмузі. Зброю наразі вилучили та направили на експертне дослідження.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний виношував намір вчинення аналогічних злочинів відносно інших посадових осіб Нікополя. Зараз ця інформація перевіряється в рамках кримінального провадження.

11 лютого слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області зловмиснику повідомлено про підозру в умисному вбивстві. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Лютого 2024 15:22

Пашинському оголосили підозру у розкраданні нафтопродуктів
12 Лютого 2024 16:17

Федоров анонсував тисячі далекобійних дронів
12 Лютого 2024 15:53

Вбивство українського баскетболіста у Німеччині: затримані підлітки, які вже потрапляли у кримінал
12 Лютого 2024 14:25

Польща перевірятиме все українське збіжжя, яке йде транзитом до інших країн 
12 Лютого 2024 13:37

На Кіровоградщині затримали ворожого  інформатора, який стежив за ЗСУ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки