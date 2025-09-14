Поліція: за добу на Донеччині зафіксовано понад 2,3 тисячі ворожих ударів, є загиблі та поранені мирні жителі

13 вересня російські війська завдали 2 346 ударів по лінії фронту та житловому сектору в Донецькій області, повідомила Національна поліція України. Під обстрілами опинилися десять населених пунктів, серед них Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Сіверськ та Слов’янськ.

Зруйновано або пошкоджено 93 цивільні об’єкти, зокрема 63 житлові будинки. Найбільш інтенсивні атаки припали на Костянтинівку, де зафіксовано 21 удар авіабомбами, артилерією, дронами та системою «Смерч». Загинули четверо мирних жителів, ще десятеро отримали поранення. Серед пошкоджених об’єктів – 20 багатоквартирних і 21 приватний будинок, лікарня, аптека, освітній заклад, магазини та інші цивільні споруди.

У Сіверську від артобстрілу постраждала одна людина. У Краматорську три удари дронами V2U призвели до поранення цивільного, пошкоджено автозаправку та машину. В Іллінівці під час обстрілу постраждав місцевий мешканець, у Ямполі також зафіксовано одного пораненого.

У Яровій внаслідок двох атак, зокрема бомбою КАБ-250, пошкоджено чотири будинки й зупинку громадського транспорту. На Слов’янськ спрямували вісім дронів «Герань-2» і «Молнія-2» – пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та авто.

У Дружківці російські війська застосували авіабомбу КАБ-250 та дрони, пошкодивши шість будинків, адмінбудівлю, гаражі та об’єкти залізничної інфраструктури. В Олексієво-Дружківці безпілотники влучили по двох приватних будинках.

Крім того, у ніч на 13 вересня дрони «Герань-2» атакували Олександрівку: пошкоджено два багатоквартирні будинки, освітній заклад і шість автомобілів.

За всіма фактами обстрілів поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).