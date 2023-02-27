Кримінал

Поліція не допустила масової бійки підлітків у центрі Харкова в рамках флешмобу з РФ — Тимошко

27 Лютого 2023 17:48
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поліція

У центрі Харкова поліція затримала підлітків, які хотіли влаштувати масову бійку. Поліція встановила, що це частина флешмобу з РФ.

Про це повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.

“Російські вбивці і мародери запустили флешмоб для підлітків, результатом якого повинна була стати масова бійка. Поліція оперативно затримала усіх юнаків, які включилися в цю небезпечну гру. Зараз поліція запрошує батьків, з ними зустрічатимуться ювенальні поліцейські й проводитимуть профілактичні бесіди”, — сказано у повідомленні.

У мережі останнім часом побільшало згадок про ПВК “Редан”. Зокрема, прихильників молодіжної субкультури масово затримують у Росії. Однак ця хвиля дійшла і до України.

Угруповання складається з прихильників аніме. Молоді люди носять футболки із зображенням павуків і цифру 4. Це відсилка до аніме Hunter x Hunter.

Представники субкультури називають себе неформалами. Вони виступають проти футбольних фанатів, мігрантів і вихідців із Кавказу. Однак стверджують, що назва ПВК – це жарт. Учасники руху не асоціюють себе з приватною військовою компанією.

Підлітки вже прославились сутичками з футбольними фанатами в низці російських ТЦ. На них навіть завели кілька кримінальних справ.


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