        Суспільство

        Погода в Україні 4 листопада: дощі та туман у кількох регіонах

        Віктор Алєксєєв
        3 Листопада 2025 21:59
        читать на русском →
        Осінній вайб у Києві / Фото з Facebook Хилько Роман
        Осінній вайб у Києві / Фото з Facebook Хилько Роман

        Вівторок, 4 листопада, в Україні буде хмарним. За даними Укргідрометцентру, вночі дощі очікуються у західних і північних областях, а також у Вінницькій, місцями Черкаській та Кіровоградській. Вдень невеликі, місцями помірні опади пройдуть на більшій частині території, крім сходу та південного сходу.

        На півдні вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно південно-західний, на сході та південному сході — південно-східний, 7–12 м/с.

        Температура вночі 4–9° тепла. Вдень повітря прогріється до 8–13°, на півдні місцями до 16°.

        Реклама
        Реклама

        У Києві та області 4 листопада також буде хмарно. У столиці та регіоні прогнозують невеликі, подекуди помірні дощі. Вітер південно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі у Києві 6–8° тепла, вдень 10–12°; по області вночі 3–8°, вдень 8–13°.


        Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини