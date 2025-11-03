Погода в Україні 4 листопада: дощі та туман у кількох регіонах

Вівторок, 4 листопада, в Україні буде хмарним. За даними Укргідрометцентру, вночі дощі очікуються у західних і північних областях, а також у Вінницькій, місцями Черкаській та Кіровоградській. Вдень невеликі, місцями помірні опади пройдуть на більшій частині території, крім сходу та південного сходу.

На півдні вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно південно-західний, на сході та південному сході — південно-східний, 7–12 м/с.

Температура вночі 4–9° тепла. Вдень повітря прогріється до 8–13°, на півдні місцями до 16°.

У Києві та області 4 листопада також буде хмарно. У столиці та регіоні прогнозують невеликі, подекуди помірні дощі. Вітер південно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі у Києві 6–8° тепла, вдень 10–12°; по області вночі 3–8°, вдень 8–13°.