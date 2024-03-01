Суспільство

Погода у вихідні: від морозу до 15 градусів тепла

1 Березня 2024 22:00
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Чернівецька область / Фото: Сучевенська сільська рада

У суботу, 2 березня, погода в Україні буде теплою, без опадів, у західних областях уночі 2-7° тепла, вдень 10-15°; на решті території вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

У Києві 2 березня також опадів не очікується, вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 8-10° тепла.

У неділю, 3 березня, практично в усіх областях України збережеться суха погода, лише в західних областях удень місцями невеликий дощ. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, у східних областях місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла; у західних областях вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.

Прогноз погоди в Києві в неділю: без опадів, вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла.


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