Політика

“Поганий хід”: Британія розчарована відмовою Байдена підтримати Воллеса, як кандидата на пост генсека НАТО

23 Червня 2023 09:57
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британія, байден, нато

В уряді Великої Британії розчаровані відмовою президента США Джо Байдена підтримати кандидатуру британського міністра оборони Бена Воллеса на пост генсека НАТО та назвали його дії “поганим ходом”

Про це пише The Telegraph, з посиланням на джерела уряду. 

На думку співрозмовника видання, ця ситуація може зашкодити двостороннім відносинам.

“Ми б мали бути їхнім найближчим союзником. Але в підсумку ми отримуємо це. Це погано позначиться на британо-американських відносинах”, – сказало джерело.

За його словами, США надавали перевагу “цій данській леді”, маючи на увазі прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен.

Одночасно з цим зазначається, що Фредеріксен не справила враження на Байдена під час свого візиту до Вашингтона.

Джерела видання також розповіли, що Німеччина та Франція “намагаються не допустити, щоб пан Воллес став наступником Столтенберга”.

Зараз США намагаються переконати Єнса Столтенберга залишитися генсеком НАТО ще на рік.


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