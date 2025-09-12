Подвійне вбивство у центрі Києва: у квартирі знайшли тіла жінки з дитиною

У багатоповерхівці в центрі Києва 10 вересня знайшли тіла 38-річної киянки та її 14-річної доньки. Чоловік, який проживав із загиблими, викинувся з вікна.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

“Шукати рідних почала бабуся, яка не могла зв’язатися з донькою та онукою. На цей час вже встановлено, що причиною смерті жінок стало удушення”, — розповіли в прокуратурі.

За даними правоохоронців, у цій квартирі проживав також співмешканець вбитої жінки — 38-річний громадянин Азербайджану, який 10 вересня вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна орендованої подобово квартири в центрі Києва.

Відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства жінки та її неповнолітньої доньки. Розслідування проводиться за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України.