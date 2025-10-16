Подорожі за кордон: чи потрібна страховка та як її вибрати

Подорожі до інших країн дарують яскраві враження, нові знайомства та приємні емоції. Водночас завжди існує ризик, що під час відпочинку або відрядження можуть виникнути проблеми зі здоров’ям. Такі ситуації передбачити завчасно просто неможливо. Проте потрібно підготуватися до них, оформивши договір туристичного страхування в надійній компанії. Тоді ви зможете отримати допомогу при виникненні непередбачених обставин і зберегти власний бюджет.

Навіщо потрібне медичне страхування під час поїздок за кордон

У більшості країн Європи для громадян діє система обов’язкового медичного страхування, що передбачає щомісячні або щорічні грошові внески. Натомість, коли людина отримує травму чи захворіє, страхова компанія покриває витрати на лікування. Проте для іноземців така система не працює, тож турист повинен сплачувати повну вартість медичних послуг. Але ж у будь-якій клініці навіть проста консультація лікаря коштує занадто дорого для мандрівника. Надійною підтримкою в таких випадках може стати туристичне страхування від UNIQA (https://uniqa.ua/private/travel/puteshestvie-za-granitsu/). Тоді всі витрати, пов’язані з лікуванням, госпіталізацією та придбанням медикаментів за кордоном будуть покриті в межах страхових лімітів.

Існує ще одна вагома причина оформити страховку перед поїздкою. Річ у тім, що в європейських країнах немає аптек на кожному вуличному перехресті. до того ж більшість препаратів відпускаються виключно за рецептом, який можна отримати лише після консультації з лікарем. Маючи страховий поліс, мандрівник може не турбуватися про пошук ліків та їх оплату. Страховка покриє вартість медикаментів у межах страхової суми, що дозволить без проблем отримати необхідні препарати в найближчій аптеці.

Додаткові можливості страхування для виїзду за кордон

Окрім компенсації медичних витрат, туристична страховка може включати розширений захист. Наприклад, під час оформлення договору в страховій компанії UNIQA ви можете вибрати додаткові опції й убезпечити себе від затримки чи скасування авіарейсу, крадіжки або втрати документів. Крім того, програма «Максимальна» додатково передбачає юридичну підтримку за кордоном.

Однією з переваг полісів туристичного страхування від компанії UNIQA є відсутність франшизи. Тобто страхова виплата здійснюється в повному обсязі без жодних відрахувань. Також у компанії немає вікових обмежень для туристів, тому оформити страховку може кожен, незалежно від віку.

Крім того, наявність медичного страхування є обов’язковою умовою для оформлення візи, дозволу на проживання чи навчання за кордоном. У кожному випадку може вимагатися певний тип страхового поліса, тому перед подачею документів варто уточнити його параметри.

Як правильно вибрати страховку для закордонної поїздки

Щоб туристичне страхування стало справді ефективним захистом під час подорожі, варто уважно розібратися, які послуги необхідно включити до договору, а від яких можна відмовитися без шкоди для себе. Оформлюючи договір, зверніть увагу на кілька важливих моментів:

територія дії страховки. Вартість медичних послуг у різних країнах суттєво відрізняється, тому потрібно переконатися, що ви обираєте страховий договір, дія якого поширюється на той регіон, куди ви плануєте їхати. У компанії UNIQA держави поділені на окремі групи за регіональним принципом. Ви можете вибрати саме ту категорію, куди плануєте подорож;

страхова сума. У деяких країнах діють вимоги щодо мінімального ліміту покриття. Наприклад, для більшості європейських держав потрібно, щоб страховка давала можливість відшкодувати не менше ніж 30 000 євро, тоді як для США, Канади чи Австралії — щонайменше 50 000 євро;

тип подорожі та характер активностей. Якщо ви плануєте звичайний відпочинок, відвідування музеїв або прогулянки, стандартного пакета послуг цілком достатньо. Але в тому разі, якщо плануєте катання на лижах у горах, альпінізм, дайвінг або будь-які інші екстремальні види спорту, про це обов’язково потрібно повідомити при оформленні договору. Стандартна страховка не включає покриття таких ризиків, для цього існують розширені програми страхування;

тривалість поїздки. Логічно, що чим довше триває подорож, тим вищою буде вартість страхування. Щоб уникнути проблем у разі затримки рейсу або виникнення непередбачених обставин, варто оформити договір із запасом у кілька днів після запланованої дати повернення.

Також переконайтеся, що у ваш договір включені основні медпослуги:

екстрена медична допомога;

консультації лікарів різного профілю;

лікування в стаціонарі;

відшкодування вартості медикаментів.

Отже, правильно підібраний страховий поліс дозволить вам почуватися впевнено в будь-якій подорожі та отримати необхідну підтримку в разі непередбачуваних ситуацій.