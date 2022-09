Подойдет ли мой чехол от iPhone 13 к новому iPhone 14?

Разумеется, Apple оснащает свои смартфоны современными, встроенными функциями защиты. Ведь ваш новый iPhone https://vchehle.ua/iphone_14_plus должен неустанно сопровождать вас в активной, творческой и индивидуальной повседневной жизни, даже под дождем, снегом, в зной и в стужу, даже в одном кармане вместе с внушительной связкой ключей…

Однако нескользящие поверхности и твердое стекло смартфона со временем все равно повреждаются. Царапина здесь, вмятина там — особенно раздражает, особенно если позже айфон продашь.

Внезапное падение со столешницы тоже может иметь неприятные последствия. Разбитый дисплей – это не мелочь. Ремонт при определенных обстоятельствах может быть очень дорогим, и в любом случае это долгий процесс.

Среди универсальных чехлов для iPhone 14 Plus интернет-магазине ВЧехле Vchehle.ua вы обязательно найдете идеальный вариант защиты для своего гаджета.

Кстати: защитные чехлы в магазине Vchehle точно адаптированы к вашему iPhone 14 Plus и, таким образом, позволяют использовать его в обычном режиме. Многие модели выполнены в виде модных сегодня чехлов-книжек.

Если вы инвестируете в один из новейших iPhone от Apple, значит ли это, что вам также нужно инвестировать в новый чехол? Или вы можете спокойно хранить свой проверенный временем кейс?

Подходит ли чехол для iPhone 13 к iPhone 14?

Ответ – да. Несмотря на разницу в толщине в 0,01 дюйма, iPhone 13 и iPhone 14 имеют экран с диагональю 6,1 дюйма, высоту 5,78 дюйма и ширину 2,82 дюйма. Этой разницы недостаточно, чтобы сделать необходимым вложение средств в совершенно новый чехол (хотя, конечно, вы имеете на это полное право).

А как насчет чехла для iPhone 13 Plus на iPhone 14 Plus?

К сожалению, когда дело доходит до iPhone 14 Plus, вам нужен будет новый чехол.

Новый IPhone на 0,03 дюйма выше (5,81 дюйма), чем iPhone 13 Pro, меньше 0,01 дюйма по ширине и больше на 0,01 дюйма по толщине (теперь 0,31 дюйма). iPhone 14 Plus также оснащен новой камерой, поэтому ваш чехол 13 Plus будет конфликтовать с 14 Plus.

Весь ассортимент накладок, чехлов и защитных стекол для iPhone 14 Plus конечно же изготовлен специально для этой модели. Многие из них имеют специальные защитные функции, в некоторых используются необычные или натуральные материалы.

Покупать защитные чехлы для iPhone 14 на Vchehle.ua тоже несложно: благодаря быстрой доставке и удобной доставке по всей Украине. Возврат тоже без проблем.

В наличии жесткие и силиконовые чехлы — это действительно классика среди аксессуаров. Они окружают заднюю и боковые стороны смартфона — все элементы управления остаются доступными в обычном режиме.

Классические защитные чехлы, пожалуй, самые универсальные. Они доступны для использования вместе с рядом специальных устройств, таких, например, как крепления на руль велосипедов. Таким образом, вы можете быть абсолютно уверены, что выберете защиту для своего смартфона, соответствующую вашему стилю жизни.

Разнообразие дизайнов также впечатляет. Цвета, узоры, эффекты блеска – нет ничего, что не существовало бы. Существует также захватывающий выбор материалов верха: кожа, силикон, термополиуретан, карбон… Мы уверены, что обязательно найдется что-то на любой вкус и любой стиль.

Если вам нравится оригинальный дизайн вашего iPhone 14 Plus и вы не хотите “прятать” его в кейс, прозрачные чехлы и накладки — отличное решение.

Эти идеально чистые защитные чехлы изготовлены из совершенно прозрачных материалов, чаще всего из мягкого ТПУ/силикона или жесткого поликарбоната.

Прозрачные защитные чехлы также доступны в нескольких вариантах, которые подходят для разных стилей жизни и дизайнерских предпочтений.