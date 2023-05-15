Почему нужно менять профессию на онлайн работу тестировщиком ПО?

В феврале 2022 года многие украинцы ощутили на себе, как важно быть мобильным. Возможность работать с любой точки мира позволила некоторым сохранить рабочее место, не занижать свои доходы и легче справиться с непредвиденной ситуацией в стране. Стоит отметить, что IT-сектор с каждым годом наращивает объемы экспорта услуг, в первом квартале 2023 года сумма которого составила $1,68 млрд. Следовательно, можно указать на стабильность данной отрасли вне зависимости от различных обстоятельств.

Ориентация на качество продукции – или почему важен QA.

Как и в любой другой отрасли, продукция IT в Украине ориентируется на отменное качество и создание репутации для всех компаний. По этому на протяжении последних лет стали очень востребованы QA-специалисты. Это сотрудник, отвечающий за соответствие ПО технической задачи, поставленной заказчиком, он проверяет на наличие программных ошибок, логичности функционала, удобство пользования, безопасность.

На сегодня ни один проект разработки программного обеспечения не обходится без тестировщика в команде. Некоторые компании создают курсы тестировщиков на своей базе для подготовки персонала именно под свои нужды и специализацию компании.

Перспектива для новичка в 2023 году, стоит ли начинать?

Многие твердят о переполненности рынка тестирования ПО и что новичкам сейчас невозможно найти работу. И если говорить честно, то да, рынок переполнен. Но, переполнен он теми, кто закончил курсы тестировщиков, написал резюме, отправил его в 2-3 компании по своему выбору и ждет чудес. Да, таких специалистов очень много, а работодатель наоборот отбирает амбициозных, стремящихся развиваться и желающих работать.

Если смотреть на статистику трудоустраиваемости тестировщиков в Украине в 2023 году, то мы наблюдаем некую закономерность, когда специалисты, даже с небольшим опытом, могут попасть под сокращение на проекте, но найти новую работу в течении 2-3 недель. И это с сохранением величины дохода и возможностью работать удаленно на небольших проектах фриланса во время поиска работы. Следовательно работа для тестировщиков есть и найти ее не сложно.

Как выбрать образовательные курсы, чтоб быть уверенным в своих знаниях?

Наибольшую популярность и распространенность заняли курсы тестировщика Киева, по причине того, что изначально образование создавалось крупными компаниями для подбора персонала, а они преимущественно находились в Киеве. Далее тенденция на обучение уже распространилась по всей стране. Теперь же не обязательно ехать в столицу для хорошего обучения, вы можете пройти курсы тестировщика Киева в любой точке Украины и мира онлайн.

Мы рекомендуем обращать внимание на специализацию самих школ. Например, в IT Testing School создали курсы исключительно по тестированию и автоматизации, дабы охватить полный спектр знаний необходимых тестировщику. Преподаватели являются специалистами с большим стажем работы в тестировании, занимают высокие должности в крупных компаниях, поэтому всегда в курсе актуальной информации и могут поделиться ценным опытом с учениками.

Тестирование сегодня играет особую роль в разработке программного обеспечения. Особенно востребованы тестировщики безопасности, веб-тестировщики, тестировщики мобильных приложений и AI. Быть специалистом тестирования ПО – иметь стабильную востребованную работу, высокий доход и иметь возможность работать с любого уголка мира. Главное – иметь желание работать и развиваться.