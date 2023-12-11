Суспільство

По всій Україні прогнозують мокрий сніг і дощ

11 Грудня 2023 14:28
читать на русском →

Невеликий, у східних областях України помірний мокрий сніг і дощ очікується в Україні у вівторок, 12 грудня, на півдні країни невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

У північних, східних і центральних областях України ожеледиця, на сході країни подекуди налипання мокрого снігу, вночі та вранці в південній частині місцями туман. На дорогах більшості областей подекуди ожеледиця.

Вітер південних напрямків, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, вдень у західних і центральних областях до 4° тепла, у південній частині 3-8° тепла.

У Києві 12 грудня невеликий мокрий сніг і дощ; уночі та вранці ожеледиця. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° морозу.

У середу, 13 грудня, очікується невеликий, у Карпатах і на сході – помірний мокрий сніг і дощ, у східних областях місцями ожеледиця. На півдні України вночі та вранці подекуди туман; температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, вдень у південній частині та на Закарпатті 2-7° тепла, у Криму до 11°.

На дорогах, крім південних областей, місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві 13 грудня подекуди невеликий мокрий сніг і дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° тепла.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Грудня 2023 12:10

Окупанти намагаються заблокувати Куп’янськ, – Сирський
11 Грудня 2023 14:02

Арахамія заявив про бажання багатьох нардепів скласти мандати
11 Грудня 2023 13:13

В Google розповіли, що українці найчастіше шукали в 2023 році
11 Грудня 2023 11:39

У Києві деякі споживачі залишились без світла після нічної атаки
11 Грудня 2023 10:10

Візит Зеленського до США може повернути підтримку України “в заголовки газет” — Politico
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
усі думки