По прикордонних населених пунктах Харківської області нанесено понад 10 авіаударів

Окупанти продовжують завдавати авіаударів по прикордонних населених пунктах Харківської області. Лише за день – більше 10 ударів.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, близько 13:30 внаслідок обстрілу м. Куп’янськ зруйнований двохповерховий будинок на 2 під’їзди, пошкоджені щонайменше 5 приватних будинків.

Дві жінки із травмами шпиталізовані до медичних закладів, одному цивільному чоловіку надали допомогу на місці.

Під завалами можуть перебувати люди.

Ліквідація наслідків триває.