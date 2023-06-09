По околиці Харкова завдано ракетного удару

Окупанти завдали ракетний удар по околицях Харкова.
Як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, попередньо, росіяни використали ракету комплексу С-300.
“Без жертв та постраждалих. Профільні служби працюють на місці”, – повідомив Синєгубов.
Окупанти завдали ракетний удар по околицях Харкова.
Як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, попередньо, росіяни використали ракету комплексу С-300.
“Без жертв та постраждалих. Профільні служби працюють на місці”, – повідомив Синєгубов.
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