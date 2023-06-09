Кримінал

По околиці Харкова завдано ракетного удару Окупанти завдали ракетний удар по околицях Харкова. Як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, попередньо, росіяни використали ракету комплексу С-300. “Без жертв та постраждалих. Профільні служби працюють на місці”, – повідомив Синєгубов.



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