По Дніпровщині РФ била ракетами та БпЛА: двоє людей загинули

Українська тенісистка Олійникова на Australian Open вийшла з посланням про допомогу Україні

Понад 4 тис. будинків у Києві залишаються без тепла після атак РФ, водопостачання відновлено

Росіяни втратили в України 1170 солдатів, 27 крилатих ракет та вісім танків за добу, — Генштаб

Загинули чоловік 77 років та жінка 72 років. 53-річна постраждала жінка госпіталізована в стані середньої тяжкості.

У Кривому Розі внаслідок ракетної атаки пошкоджені дев’ять приватних і п’ять багатоквартирних будинків, адмінбудівля та авто.

У ніч на 21 січня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. По Синельниківському району Дніпропетровської області окупанти били безпілотниками.