По Дніпровщині РФ била ракетами та БпЛА: двоє людей загинули

У ніч на 21 січня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. По Синельниківському району Дніпропетровської області окупанти били безпілотниками.
Про це повідомив начальник Дніпропетровська ОВА Олександр Ганжа.
У Кривому Розі внаслідок ракетної атаки пошкоджені дев’ять приватних і п’ять багатоквартирних будинків, адмінбудівля та авто.
У Синельниківському районі атаки російських БпЛА зазнали Васильківська і Роздорська громади.
Загинули чоловік 77 років та жінка 72 років. 53-річна постраждала жінка госпіталізована в стані середньої тяжкості.
На місцях влучань спалахнули пожежі. Пошкоджено три приватні будинки.