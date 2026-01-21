        Події

        По Дніпровщині РФ била ракетами та БпЛА: двоє людей загинули

        Галина Шподарева
        21 Січня 2026 07:44
        Пошкоджений внаслідок ракетного удару будинок у Кривому Розі / Фото: Олександр Ганжа
        У ніч на 21 січня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. По Синельниківському району Дніпропетровської області окупанти били безпілотниками.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровська ОВА Олександр Ганжа.

        У Кривому Розі внаслідок ракетної атаки пошкоджені дев’ять приватних і п’ять багатоквартирних будинків, адмінбудівля та авто.

        У Синельниківському районі атаки російських БпЛА зазнали Васильківська і Роздорська громади.

        Загинули чоловік 77 років та жінка 72 років. 53-річна постраждала жінка госпіталізована в стані середньої тяжкості.

        На місцях влучань спалахнули пожежі. Пошкоджено три приватні будинки.

        Пошкоджена внаслідок ракетного удару автівка у Кривому Розі / Фото: Олександр Ганжа

